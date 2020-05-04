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Ebru Şallı o haberi paylaşıp not düştü! 'Bir ömür de yaşardı hastanede...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım geldi. Şallı yavrusu hastalanan kedinin hastaneye yavrusunu getirdiği fotoğrafı hikaye bölümünden paylaştı.

Ebru Şallı o haberi paylaşıp not düştü! 'Bir ömür de yaşardı hastanede...'

Ebru Şallı'nın bir yıldır lenfoma tedavisi gören oğlu Pars Tan, 16 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Şallı cenazenin ardından evine kapandı.

Geçtiğimiz gün yavrusunu ağzında hastaneye getiren kedinin görüntülerini paylaşan Şallı yürek burkan bir yorum yaptı.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım geldi. Ebru Şallı, fotoğrafı hikaye bölümünden “Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notu ile paylaştı.

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Ebru Şallı’nın bu paylaşımı yürekleri burktu.

Şallı'nın küçük oğlu uzun bir süredir hastanede tedavi altında kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı, Ebru Şallı oğlu,

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