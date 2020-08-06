Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme

Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı.

Geçirdiği zor günlerin ardından eşi Uğur Akkuş'la birlikte gözde tatil beldesi Bodrum'a giden Ebru Şallı, son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.Ancak bazı takipçileri yaptıkları kötü yorumlarla Ebru'yu çileden çıkardı. Acılı anne, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta ateş püskürdü.

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin ise Ebru Şallı'nın kendisini eleştirenlere verdiği cevapla alay eden bir paylaşım yaptı.

EBRU ŞALLI'YA SKANDAL GÖNDERME

Ebru Şallı, mayolu pozları için yapılan eleştirilere "Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim" demişti.

Gonca Derin ise dün akşam Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Arkadaşlar hep mayoluyum diye eleştiriyorsunuz ama ölen ablamın vasiyetiydi. Marka olanlarla verdiği pozlar tamamıyla onun için... Canım ablam hep aklımdasın. Tövbe tövbe ya" dedi.Derin'in isim vermeden yaptığı bu skandal paylaşım Ebru Şallı'ya gönderme olarak yorumlanarak sosyal medyada gündem oldu.