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Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Mayolu pozlarını paylaştığı için eleştirilen Ebru Şallı, "Ölen çocuğum benim mutlu olmamı isterdi ben de onu yerine getiriyorum" dedi. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un boşandığı Gonca Derin ise Şallı'nın bu sözlerinin ardından skandal bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme

Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı.

Geçirdiği zor günlerin ardından eşi Uğur Akkuş'la birlikte gözde tatil beldesi Bodrum'a giden Ebru Şallı, son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.Ancak bazı takipçileri yaptıkları kötü yorumlarla Ebru'yu çileden çıkardı. Acılı anne, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta ateş püskürdü.

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin ise Ebru Şallı'nın kendisini eleştirenlere verdiği cevapla alay eden bir paylaşım yaptı.

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EBRU ŞALLI'YA SKANDAL GÖNDERME

Ebru Şallı, mayolu pozları için yapılan eleştirilere "Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim" demişti.

Gonca Derin ise dün akşam Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Arkadaşlar hep mayoluyum diye eleştiriyorsunuz ama ölen ablamın vasiyetiydi. Marka olanlarla verdiği pozlar tamamıyla onun için... Canım ablam hep aklımdasın. Tövbe tövbe ya" dedi.Derin'in isim vermeden yaptığı bu skandal paylaşım Ebru Şallı'ya gönderme olarak yorumlanarak sosyal medyada gündem oldu.

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TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Gonca Derin, 10 yaşındaki çocuğu kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ebru Şallı için taziye mesajı yayınlamış ve başsağlığı dilemişti. İki çocuk annesi olan Gonca Derin, Ebru Şallı ile evli olan eşi Uğur Akkuş'tan iki yıl önce boşanmıştı.Ebru Şallı, geçtiğimiz yıllarda evliliği resmi olarak bitmeyen Uğur Akkuş ile aşk yaşamaya başladığı için Gonca Derin ile birbirine gönderme yapmış ve günlerce konuşulmuştu.

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