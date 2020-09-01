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Ebru Şancı Alpaslan Öztürk'ü paylaşıp dalga geçti! 'Sanırsın bu doğurmuş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, Kürşad Fırat adını verdiği bebeğiyle ilk pozunu paylaştı. Ardından ise Şancı gece yarısı eşini ifşa ederek eşiyle dalga geçti.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına almıştı.
Eski manken Ebru Şancı üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı. 37 yaşına basan Ebru Şancı, doğum gününde bebeği Kürşad Fırat'ı dünyaya getirdi.

Şancı, sosyal medya hesabından doğumdan sonra oğlu ile çekilen fotoğrafını "En güzel doğum günü hediyesi. Hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı.

Şancı, anne-oğul pozuyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Şancı daha sonra ikiz kızlarıyla kardeşlerini hastane odasında tanıştırdı. O anları da paylaşan Ebru Şancı hayranlarını mest etti.

Ekran Alıntısı

Ebru Şancı hastanede kaldığı gün sabaha karşı 5'e doğru kocasını uyurken ifşa etti ve "Sanırsın bu doğurmuş; 11'den beri yatıyor. Yok aşkım sen yat dinlen yoruldun" diyerek eşiyle dalga geçti.

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