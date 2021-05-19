Ebru Şancı'dan güldüren paylaşım: Forvetler zorluyor

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti üç çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Ebru Şancı sık sık futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'le ilgili yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekiyor. Eski model son olarak da eşiyle oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

Ebru Şancı fotoğrafa yaptığı yorumla güldürdü. Şancı eşiyle ilgili şu yorumda bulundu: "Kaçabilirsin ama ASLA saklanamazsın. Lig bitti ama Alpaslan için asıl yorucu 3 hafta başladı forvetler çok zorluyor."



