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Ebru Şancı'dan olay sözler! 'Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve modelliği bırakan Ebru Şancı, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 7 aylık hamile olan Şancı yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Ebru Şancı'dan olay sözler! 'Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler...'

Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmişti. Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında konuşan Şancı, hemcinslerini kızdıracak açıklamalar yaptı. Şancı, “Karnım açık poz vermemi istiyorlar. ‘Hayır’ diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle” dedi.

'SADECE 10 KİLO ALDIM'

Oğlu Kürşat’a hamile kaldığında 70 kilo olduğunu söyleyen Ebru Şancı şöyle konuştu: “Sadece 10 kilo aldım. Boyum da 1.80 olduğu için göstermiyorum. Doğum sezaryenle olacak. Normal doğum fantaziye kaçar. Oğlu olacağı için Alpaslan’ın topukları sevinçten kalçasına vuruyor.”

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Kasım 2019’da anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti.

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Oğlu Marsel’e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz hafta karnı açık poz vermişti.

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