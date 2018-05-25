Ebru Şancı eşine mesaj atan kadını ifşa etti!

Elazığspor'lu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı Instagram'dan ateş püskürdü.

"AH SEN VAR YA EVLİ OLMASAN..."

Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün Instagram hesabına, '"Ah sen var ya baba olmasan evli olmasan! Veya sadece evli olmasan" mesajını atan bir takipçisini kendi hesabından ifşa ederek paylaşımına şu notu düştü: Kocama gece 04.00'te gelen mesaj! Allah aşkına söylesene bütün Türkiye öğrensin kocam evli olmasa ne yapcan amudamı kalkıcan? Not: Utanma duygusu varmış! Korkudan profil resmini kaldırdı" dedi.





