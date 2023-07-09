Ebru Şancı kendisinden 10 yaş küçük kocası Alpaslan Öztürk'ü paylaşıp "Kendim diri kaldım" dedi

Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

3 çocuğu olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Eski manken son olarak kendisinden 10 yaş küçük kocasıyla eski ve yeni hallerini paylaştı.

Kocasının yaşlandığını dile getiren Şancı "Kocayı yaşlandırıp kendim diri kaldım" yorumunda bulundu.

Ebru Şancı daha önce "Olacağı varsa olur. Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşındaymış" diyen ünlü isim, "Ben Brezilya'da milletin ayağını kaydırırım diye fesatlanırken çocuk daha 10 yaşında geziyormuş" şeklinde açıklamasıyla dikkat çekmişti.