Ebru Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdı

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i dünyaya getirdi. Çift, ağustos ayında Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşadı.

Instagram hesabına sık sık mutlu aile pozlarını ekleyen Şancı, bu kez esprili bir paylaşımda bulundu.

37 yaşındaki eski manken, eşi Alpaslan Öztürk'ün ikiz kızları ve oğlu Kürşad Fırat ile fotoğraf çekilirken verdiği pozu "Allah'ım ne kadar sıkıcı bir aile" notu ile yayınladı.

Ebru Şancı, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Doğumdan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ebru Şancı, kendi sütünü yüzüne sürdüğünü söylemişti.



