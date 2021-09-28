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Ebru Yaşar’dan Tarkan’a: Bizim ihtiyacımız var, Tarkan'ın yok

28.09.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harbiye Açıkhava Sahnesinde vereceği konsere hazırlanan Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Niaşntaşı’nda objektiflere yakalandı. Kıyafet provası için orada olduğunu söyleyen deneyimli şarkıcı, koronavirüs geçene kadar konser vermeyeceğini açıklayan Tarkan'ın bu kararını, gülerek "Bizim ihtiyacımız var, Tarkan'ın yok" diye yorumladı.

Ebru Yaşar’dan Tarkan’a: Bizim ihtiyacımız var, Tarkan'ın yok

Harbiye konserine önem verdiği söyleyen Ebru Yaşar, giyeceği sahne kıyafetinin oldukça iddialı olacağını söyleyip "Kendimce iddialı. Açık değil. Mayo bikini değil, sahneye yakışacak bir kıyafet" dedi.

TARTIŞMA YARATACAK SÖZLER

Ünlü şarkıcı, son dönemde kadın starların seksi ve iddialı sahne kostümlerin eğreti bulduğunu açıklayıp, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Snob Magazin'in haberine göre; 'Kimine yakışıyor, kimine yakışmıyor' diyen Ebru Yaşar, iddialı kıyafetleri özenti bulduğunu söyleyip, son dönemde kıyafetleriyle sahneye damga vuran isimleri şu sözleriyle eleştirdi: "Büyük sahnelerde belki 'evet' çok güzel oluyor ama bizde biraz özenti gibi duruyor sanki. Hala bizde oturmadı o. Bir tık özenti kalıyor. Belki sahneye göre tasarlanmıyor kıyafetler. Biraz sakil duruyor. Özenti duruyor bana göre. Biraz dikkat çekmek için yapıyor olabilirler. Dünya starlarına çok yakışıyorlar. Sahneleri çok büyük o yüzden onlara yakışıyor belki de. Bizde eğreti duruyor bence" dedi.

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Ebru Yaşar
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