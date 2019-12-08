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Ebru Yaşar Kim Kardashian'a benzetilince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 09:19 | Son Güncelleme

Uzun bir sürenin ardından sahneye çıkan Ebru Yaşar tarzıyla Kim Kardashian'a benzetildi. Yaşar kendisine bu benzetme sorulunca "O yokken biz vardık" dedi.

Ebru Yaşar Kim Kardashian'a benzetilince...

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 6 yıl aranın ardından ilk kez İstanbullu sevenleri ile Gece Life Nakkaştepe'de buluştu. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaşar, iddialı açıklamalarda bulundu.

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Uzun süre sonra İstanbul'da tekrar sahne alması ile ilgili konuşan Ebru Yaşar, "Teklifler vardı ama kendimi iyi hissedeceğim, gelen misafirlerimizin iyi ağırlanacağı bir mekanda sahne almak istedim. Bu yüzden burada tek gece sahne alıp sevenlerimizle güzel bir gece geçirmeyi düşündüm” dedi.

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"KİM KARDASHİAN YOKKEN BİZ VARDIK"

Basın mensuplarının, tarzı ve güzelliği ile kendisini dünyaca ünlü Kim Kardashian'a benzetmesi üzerine güzel yıldız, "Hazırlanırken arkadaşlarım söylemişti ama şimdi siz de söyleyince ‘Belki’ dedim. Kim Kardashian tüm dünyada sevilen ve çok güzel kadın. Ben de çok beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık" dedi.

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Ebru Yaşar, basın mensuplarının "Yıllar geçse de güzelliğinizden ve gençliğinizden bir şey kaybetmiyorsunuz, sırrınız nedir?” sorusunu, "Teşekkür ederim. Çocuklar doğduktan sonra daha da gençleştim. Çünkü sürekli onların peşinden koşuyorum. Bunun haricinde de spor yapıyorum ve cilt bakımlarıma özen gösteriyorum ama çocuklar doğduktan sonra yılların geriye doğru gittiğini hissediyorum. O yüzden, kadınlara “Doğurun” diyorum. Annelik, beni gençleştirdi ama kocamı yaşlandırdı. Adam hepimize yetişeyim derken hızla yaşlanıyor ama ben gençleşiyorum" diyerek yanıtladı. (UçanKuş)

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ebru yaşar Kim Kardashian

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yav he he kezban yenge o yokken sen vardın kezban yenge :)
kim kardashian nerde sen nerde
türk kadını asildir
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