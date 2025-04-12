Takip, tehdit, darp! Restoranda yumruklu saldırının görüntüleri kameralara yansıdı: Danla Bilic Kades'ten yardım istedi...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddetine kameralara yansıyan bir saldırıyla maruz kaldı. İstanbul Göktürk’teki lüks bir sitenin kafeteryasında gerçekleşen olayda, masadan kalkmak isteyen Biliç’e önce tokat, ardından yumruk atan Çetin, ulaşılan görüntülerle suçüstü yakalandı. Bilic’in şikayeti üzerine Çetin gözaltına alındı. Danla Bilic'te olay sonrası Kades uygulamasından yardım istedi.

“YUMRUKLANARAK DARP EDİLDİM”

Olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını aktaran Danla Bilic, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim" dedi. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden darp raporu aldığını belirten Biliç, süreci yasal yollardan takip ettiğini ve güvenliğinin sağlanmasını beklediğini ifade etti.

DANLA BİLİC'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Bilic, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

“SAVCILIĞA BAŞVURDUM, GÜVENLİK İSTİYORUM”

Tüm bu ihlalleri kamera kayıtlarıyla belgeleyerek savcılığa başvurduğunu söyleyen Danla Bilic, ciddi önlemler alınması için hukuki girişimlerde bulunduğunu belirtti. Fenomen, sürecin etkin yürütülmesini ve fiziksel güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor.