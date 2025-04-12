Tayvan dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi yapıyor! İşgale hazırlık planını devreye sokuyor

Çin ve Tayvan arasındaki tansiyon, günden günde yükseliyor. Son dönemde Çin'in Tayvan çevresinde artan tatbikatları ve ablukası, anakaranın Ada'yı ilhak etme girişiminde bulunabileceği endişesini daha da artırdı.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte de Tayvan, savaş hazırlığı planlarını devreye soktu. Planının başında da yerel halkı en yakınlarındaki 7-Eleven'a göndermek var. 7-Eleven Asya ülkelerinde popüler bir market zinciri.

SAVAŞ MERKEZİ OLACAK!

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Tayvan halkından Ada'da 13 bin şubesi olan 7 Eleven market zincirine giderek erzak ve ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri almaları istenecek. savaş döneminde iletişimi bu mağazalara faksladığı, pencerelere yapıştırılacak bildirilerle sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca bu marketlerin internet kesintisi gibi durumlarda acil durum Wi-Fi bağlantı noktası olarak kullanılabileceği düşünülüyor.

Abluka nedeniyle dışarıdan yardım almanın mümkün olmayacağını anlatan stratejistler, tren hatlarının kesilebileceğini ve hava sahasının askeri olmayan uçuşlara kapatılabileceğini söylüyor.

SAVAŞ KOMİTESİ KURULDU

Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching Te'nin savaşa hazırlık için kurduğu komite tam olarak bu hazırlığı konuşuyor. Komitede bakanlar, güvenlik uzmanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası, toplumsal ve dini liderler bulunuyor. Komiteye göre Tayvan'da afet yardımı merkezleri, tahliye ve sığınak alanları zaten kurulmuş durumda. Bakkal ve marketlerin de pandemi ve depremler sırasında toplumsal bir merkez olarak çalışmış olması da savaşa hazırlık olarak görülüyor.

Tayvan hükümetine karşı Çin'den geçen yıl günde ortalama 2,4 milyon siber saldırı düzenlendi. Hedef alınan yerler arasında devlete ait internet siteleri, tren istasyonlarındaki dijital panolar, 7-Eleven ekranları ve iddiaya göre bir hastanenin yönetim sistemi vardı. Ayrıca Çin'in Tayvan'a internet sağlayan denizaltı kablolarını kestiğinden de şüpheleniliyor.