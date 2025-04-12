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Beşiktaş'ta büyük tehlike! Tazminatını alamayınca FIFA'ya gidiyor...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 10:24
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırdığı Giovanni Van Bronckhors'un tazminatının 3.4 milyon Euro olduğu ve Hollandalı teknik adama henüz bir ödeme yapılmadığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta büyük tehlike! Tazminatını alamayınca FIFA'ya gidiyor...

Beşiktaş'ın sezon başında göreve getirdiği ancak işler yolunda gitmeyince geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırdığı Giovanni Van Bronckhors'un tazminatıyla ilgili sıkıntı yaşadığı ileri sürüldü.

"KONU FIFA'YA GİDECEK"

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Giovanni Van Bronckhost'un tazminat bedeli 3.4 milyon Euro. Daha henüz Beşiktaş tarafından bir ödeme yapılmadığı öğrenildi. Konu büyük ihtimalle FIFA'ya taşınacak. 3.4 milyon Euro olan rakam, birden 5-6 milyon Euro'ya kadar yükselebilir.

KARTAL'DA ZORLU GÜNLER

Bir yandan idari konularda sıkıntı yaşayan Beşiktaş, diğer yandan sahadaki performansıyla eleştirilerin odağı durumunda. Bu süreçten hızlı bir şekilde çıkmak isteyen Beşiktaş'ta yönetimin bir an önce idari meseleleri bitirip saha içine başarı getirmek istedikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
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