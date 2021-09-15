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Ebru Yaşar: Ödüllerim için özel bir ev yaptırdım

15.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Yaşar, Golden Palm Awards Ödül Töreni'nde "Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı" ve "Yılın Albümü" ödüllerinin sahibi oldu. Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı, aldığı tüm plaketler için özel bir ev yaptırdığını açıkladı.

Ebru Yaşar: Ödüllerim için özel bir ev yaptırdım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Golden Palm Awards Ödül Töreni, önceki akşam yapıldı. Dünyayı saran koronavirüs pandemisinin yanı sıra, ülkemizi etkisi altına alan müsilaj, orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle, "Küresel Isıya Dur De!" sloganıyla, dünyamızın en ciddi sorununa dikkat çekildi. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen ve sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı gecede şıklık yarışı yaşandı.

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"NE MUTLU BANA!"

Geceye katılan sanatçı Ebru Yaşar, tören öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı" ve "Yılın Albümü" dallarında ödüllerin sahibi olan Yaşar, "Sağ olsunlar layık görmüşler. Çok güzel bir albüm yaptık. Bunların karşılığını görüyoruz. Ne mutlu bana..." dedi.

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ÖDÜLLERİ İÇİN ÖZEL EV YAPTIRDI

Sanatçı, aldığı tüm ödül ve plaketler için özel bir ev yaptırdığını açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Ebru Yaşar, "O kadar çok plaket ve ödül var ki... Evde onları koyacak yerim yoktu. Sırf onları yerleştirmek için ev yatırımı yaptım. 'Ebru Yaşar evi' hazırlıyorum. İçinde bazı sahne kıyafetlerim, plaketlerim ve ödüllerimin özel vitrinlerde olduğu bir ev hazırlıyorum kendime. Hem anılarımı saklamak istiyorum hem de bizlere verilen ödüller ve plaketler sandıkta olmasın. O yüzden bir ev yani daire yaptırdım. 'Hatıra evi' diyelim. Böyle bir formül buldum." ifadelerini kullandı.

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Ebru Yaşar
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