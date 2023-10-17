YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. EBYÜ öğrencisi ilk ona girdi

EBYÜ öğrencisi ilk ona girdi

17.10.2023 13:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesinde başarılı olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Sena Nur Can, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i ziyaret etti.

EBYÜ öğrencisi ilk ona girdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin de dahil olduğu, 15 ülke ve yaklaşık 90 üniversitenin işbirliği ile gerçekleştirilen Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesinde ilk 10 öğrenci arasına girip büyük bir başarı elde ederek bilim kampına katılmaya hak kazanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Sena Nur Can, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesi çerçevesinde ürettiği “Şamanizm” isimli podcast çalışmasıyla Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine gitti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini temsilen Kırgızistan’da düzenlenen Bilim Kampı’na katılım sağlayan öğrenci, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan katılım belgesini teslim aldı.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şenol Mail Pala ve “Şamanizm” podcast projesiyle Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Bilim Kampı’na Bişkek şehrinde katılan öğrenci Sena Nur Can, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Rektör Levent, gerçekleştirilen projede bilim kampına katılmaya hak kazanan öğrenciye tebriklerini ileterek başarıların devamını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’te kömür tozu yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandıBilecik’te kömür tozu yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
Eşini boşanmak istediği için öldürmek istemişEşini boşanmak istediği için öldürmek istemiş
Giresun’da liman kavşağına yapılacak dalçık projesine uzmanlardan "Drenaj" uyarısıGiresun’da liman kavşağına yapılacak dalçık projesine uzmanlardan "Drenaj" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Ekim Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:27
Öğle
12:13
İkindi
15:17
Akşam
17:48
Yatsı
19:06

Erzincan Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Salı

Öner eczanesi
Merkez
Edis eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.