EBYÜ öğrencisi ilk ona girdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin de dahil olduğu, 15 ülke ve yaklaşık 90 üniversitenin işbirliği ile gerçekleştirilen Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesinde ilk 10 öğrenci arasına girip büyük bir başarı elde ederek bilim kampına katılmaya hak kazanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Sena Nur Can, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesi çerçevesinde ürettiği “Şamanizm” isimli podcast çalışmasıyla Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine gitti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini temsilen Kırgızistan’da düzenlenen Bilim Kampı’na katılım sağlayan öğrenci, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan katılım belgesini teslim aldı.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şenol Mail Pala ve “Şamanizm” podcast projesiyle Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Bilim Kampı’na Bişkek şehrinde katılan öğrenci Sena Nur Can, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Levent, gerçekleştirilen projede bilim kampına katılmaya hak kazanan öğrenciye tebriklerini ileterek başarıların devamını diledi.

