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Ece Çeşmioğlu kimdir? Söz yeni sezonda Melisa'yı Ece Çeşmioğlu canlandıracak!

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

Ece Çeşmioğlu, yeni sezonda Söz kadrosuna katıldı. Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Gelecek haftaya başlayacak Söz yeni sezonda Melisa karakterine Ece Çeşmioğlu hayat verecek. Diziye genç oyuncu ile birlikte Deniz Baysal ve Sarp Akkaya da katıldı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir? Kaç yaşındadır?

Ece Çeşmioğlu kimdir? Söz yeni sezonda Melisa'yı Ece Çeşmioğlu canlandıracak!

Ece Çeşmioğlu, Star’da her Pazartesi ekrana gelen Söz dizisi yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak. Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu dahil oldu. Genç oyuncu, dizide Melisa karakterine hayat verecek. Güzel oyuncunun canlandıracağı Melisa karakterinin süprizlerle dolu olduğu belirtildi. Ece Çeşmioğlu ile birlikte Söz dizisine Deniz Baysal ve Sarp Akkaya da katıldı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir?

ECE CEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ece Çeşmioğlu, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisinde oynayarak başladı. 2005 yılında “Gümüş” adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı.

2006 yılında “İki Aile” dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı.

Temmuz 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan “Yaz’ın Öyküsü” adlı dizide Ece Çeşmioğlu, Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.

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Oynadığı Filmler ve diziler:
2015 – Yaz’ın Öyküsü (Yaz) (TV Dizisi)
2011 – Firar (Bahar) (TV Dizisi)
2011 – Başlangıç (Kısa Film)
2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki 3. Sezon (Ayça) (TV Dizisi)
2009 – Ev (Setanay)(Sinema Filmi)
2008 – Eyvah Halam (Asya) (TV Dizisi)
2006 – İki Aile (Ceren Karaman) (TV Dizisi)
2005 – Gümüş (Hilal) (TV Dizisi)
2005 – Nehir (TV Dizisi)
2004 – Çocuğun Var Derdin Var (TV Dizisi)
2002 – Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

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