Ece Çeşmioğlu kimdir? Söz yeni sezonda Melisa'yı Ece Çeşmioğlu canlandıracak!

Ece Çeşmioğlu, Star’da her Pazartesi ekrana gelen Söz dizisi yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak. Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu dahil oldu. Genç oyuncu, dizide Melisa karakterine hayat verecek. Güzel oyuncunun canlandıracağı Melisa karakterinin süprizlerle dolu olduğu belirtildi. Ece Çeşmioğlu ile birlikte Söz dizisine Deniz Baysal ve Sarp Akkaya da katıldı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir?

ECE CEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ece Çeşmioğlu, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisinde oynayarak başladı. 2005 yılında “Gümüş” adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı.