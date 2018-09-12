Söz 51. bölüm fragmanı: Yavuz'un gizli kimliği ortaya mı çıkıyor? Söz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Söz 51. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından yayınlandı ve dizinin hayranları, uzun zamandır bekledikleri habere kavuştular. Söz yeni sezon ne zaman başlıyor diye merak eden seyirici, fragman ile sorusuna cevabı buldu. Heyecan ve merak içinde izlenen Söz 51. yeni bölüm fragmanında Yavuz'un gizli kimliğinde adının Ömer Güney olduğu öğreniliyor. Kadroya yeni katılan Sarp Akkaya'nın canlandırdığı Dragan karakteri, ülkenin birçok yerine bomba yerleştirmiştir. Ve bunların yerini öğrenmek istiyorlarsa Ömer Günay'ı getirmelerini istiyor. Bunun üzerine Tim, onun Yavuz olduğunu bilmeden peşine düşüyor. Tim, Yavuz'un ölmediğini öğrenecek mi? Yavuz'un gizli kimliği deşifre olacak mı? Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Söz 51. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...
Söz yeni sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Yeni sezonda kadroya, Sarp Akkaya, Deniz Baysal ve Ece Çeşmioğlu'nun katılımı ile Söz 51. yeni bölüm yayın tarihinin 17 Eylül Pazartesi günü olduğu açıklandı.
SARP AKKAYA
Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam eden Söz’ün yeni bölümlerinde Sarp Akkaya seyirciyle buluşuyor. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘Söz’de, Sarp Akkaya, çok önemli ve sıra dışı bir karakter olan Dragan Ratkoviç'e hayat verecek. Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur. Yurt dışında yabancı devletler tarafından eğitilip, yine onlara hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Kadın çocuk yaşlı demeden karşısına çıkan her insanı kesip biçmiş, kurşuna dizdirmiş azılı bir katildir. ‘Kasap’ lakabı da buradan gelmektedir. Dragan, ülke güvenliğini tehdit edecek hain bir plan için Türkiye’dedir.
**DENİZ BAYSAL
Son dönemde bir çok başarılı proje ile izleyiciyle buluşan Deniz Baysal, Söz dizisinde başarılı ve korkusuz genç Cumhuriyet Savcısı Derya karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Baysal’ın hayat vereceği Savcı Derya, üniversiteyi dereceyle bitirdikten sonra, yurtdışındaki masterını yarıda bırakıp savcı olmak için ülkesine dönmüştür. Doğu bölgelerinde görev yapmak için başvurmuş ve terör örgütleriyle girişilen mücadelelerde gösterdiği başarı kariyerinde hızla yükselmesini sağlamıştır. Genç yaşına rağmen, mesleğinin verdiği ağırlıkla, sert, kararlı ama özel hayatında bir o kadar da içtendir. Tecrübesi çok olmasa da suçlu ve masumu bir bakışla ayırt edecek yeteneğe sahiptir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve terör örgütlerinin yürüttüğü hain planlar onu sadece savcı olarak değil, terör mağduru bir vatandaş olarak da sınayacaktır.
ECE ÇEŞMİOĞLU
Birbirinden başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan ‘SÖZ’de, Ece Çeşmioğlu sürprizlerle dolu bir karaktere hayat verecek. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘SÖZ’ dizisinde Çeşmioğlu, Melisa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
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