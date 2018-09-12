Söz 51. bölüm fragmanı: Yavuz'un gizli kimliği ortaya mı çıkıyor? Söz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Söz 51. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından yayınlandı ve dizinin hayranları, uzun zamandır bekledikleri habere kavuştular. Söz yeni sezon ne zaman başlıyor diye merak eden seyirici, fragman ile sorusuna cevabı buldu. Heyecan ve merak içinde izlenen Söz 51. yeni bölüm fragmanında Yavuz'un gizli kimliğinde adının Ömer Güney olduğu öğreniliyor. Kadroya yeni katılan Sarp Akkaya'nın canlandırdığı Dragan karakteri, ülkenin birçok yerine bomba yerleştirmiştir. Ve bunların yerini öğrenmek istiyorlarsa Ömer Günay'ı getirmelerini istiyor. Bunun üzerine Tim, onun Yavuz olduğunu bilmeden peşine düşüyor. Tim, Yavuz'un ölmediğini öğrenecek mi? Yavuz'un gizli kimliği deşifre olacak mı? Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Söz 51. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

SÖZ 51. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Söz yeni sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Yeni sezonda kadroya, Sarp Akkaya, Deniz Baysal ve Ece Çeşmioğlu'nun katılımı ile Söz 51. yeni bölüm yayın tarihinin 17 Eylül Pazartesi günü olduğu açıklandı.