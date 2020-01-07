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  4. Ece Çeşmioğlu kimdir? Tutunamayanlar dizisinin İrem'i Ece Çeşmioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler

Ece Çeşmioğlu kimdir? Tutunamayanlar dizisinin İrem'i Ece Çeşmioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 23:22 | Son Güncelleme

Tutunamayanlar dizisindeki İrem rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ece Çeşmioğlu'nun hayat hikayesi de merak konusu oldu. TRT 1'de Doğu Demirkol ile Tutunamayanlar'da başrol oynayan Ece Çeşmioğlu, İrem rolüyle büyük beğeni topladı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ile de sevgili olan Ece Çeşmioğlu hakkında bilgiler.

Ece Çeşmioğlu kimdir? Tutunamayanlar dizisinin İrem'i Ece Çeşmioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler

Son dönemlerde başarılı oyuncu Taner Ölmez ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Ece Çeşmioğlu, Yuvamdaki Düşman dizisinin ardından Tutunamayanlar ile ekrana döndü. TRT'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Tutunamayanlar'daki İrem rolüyle beğeni kazanan güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

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ECE ÇEŞMİOĞLU TUTUNAMAYANLAR'DA HANGİ ROLDE?

Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem’in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık’la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık’ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.

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ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Ceren karakterine hayat vermişti.

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“İçim dışım birdir aslında. Oynamam. Doğalım. Bu rol yaparken de yakalamaya çalıştığım bir durum. Doğallık ve samimiyet… Neysem, o olmak. Fazlası değil” sözleri ile kendini tanımlayan 28 yaşındaki Ece Çeşmioğlu, 1.63 metre boyunda, 52 kilo ve Yay burcudur.

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ECE ÇEŞMİOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Tutunamayanlar / İrem – 2020
Yuvamdaki Düşman / Ceren – 2018
Yüz Yüze / Zeynep – 2017
Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Atike Sultan – 2016
Kalbim Yangın Yeri / Sevda Günsoy – 2016
Yaz’ın Öyküsü / Yaz – 2015
Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ayça – 2012 – 2013
Firar / Bahar – 2011 – 2012
Eyvah Halam / Asya – 2008
İki Aile / Ceren Karaman – 2006 – 2008
Gümüş / Hilal – 2005
Nehir – 2005
Çocuğun Var Derdin Var – 2004

Başlangıç – 2011
Ev – 2009
Kuş – 2015
Çocuklar Duymasın – 2002

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