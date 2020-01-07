Ece Çeşmioğlu kimdir? Tutunamayanlar dizisinin İrem'i Ece Çeşmioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler

Son dönemlerde başarılı oyuncu Taner Ölmez ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Ece Çeşmioğlu, Yuvamdaki Düşman dizisinin ardından Tutunamayanlar ile ekrana döndü. TRT'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Tutunamayanlar'daki İrem rolüyle beğeni kazanan güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

ECE ÇEŞMİOĞLU TUTUNAMAYANLAR'DA HANGİ ROLDE?

Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem’in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık’la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık’ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Ceren karakterine hayat vermişti.