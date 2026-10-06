Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün afişi çıktı! Geri sayım başladı

“Aşk Tesadüfleri Sever” serisinin üçüncü filmi için geri sayım başladı. Genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı, Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ı başrollerinde buluşturan filmin yeni afişi şimdiden heyecan yarattı.

Özgür ve Mavi’nin yollarının kesişmesiyle başlayan duygusal bir yolculuğu beyazperdeye taşıyan Böcek Film ve Benesta ortak yapımı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün yeni afişinde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan bir araya geldi. Film 20 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

Genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak‘ın yaptığı, İpek Sorak‘ın yönettiği ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’te Günsür ve Özkan‘a Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Serhan Süsler, Müge Duygun, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş ve Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ile Güler Ökten rol alırken; Bennu Yıldırımlar, Zuhal Olcay, Uğur Polat, , Emin Gürsoy, Ruhi Sarı ve Ayşe Arman eşlik ediyor.