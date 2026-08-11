Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Yasa dışı bahis ve spor suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muzaffer Şirin’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

65 MİLYON TL, SİLAH VE ÇELİK YELEKLER BULUNMUŞTU

Kamuoyunda “Sebahattin Şirin” ismiyle tanınan Şirin'in ikametinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şirin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şirin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

“SAYIN ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK" BAĞIRDI

Şirin’in sağlık kontrolüne götürülürken de gelirken de zafer işareti yapması dikkat çekti.

Şirin ayrıca“Sayın Öcalan’a özgürlük” şeklinde bağırdı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şirin’in, yürütülen soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edildiği belirtildi. Şirin hakkında adliyedeki işlemlerin ardından verilecek karar bekleniyor.

Soruşturmanın yasa dışı bahis ve spor suçları kapsamında sürdüğü öğrenildi.^

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI: 51 MİLYONLUK HAREKET!

Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) ile 26 yaşındaki oğlu İbrahim Şamil Şirin’in banka hesapları arasında milyonlarca liralık işlem hacmi tespit edildi.