Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Yasa dışı bahis ve spor suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muzaffer Şirin’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
65 MİLYON TL, SİLAH VE ÇELİK YELEKLER BULUNMUŞTU
Kamuoyunda “Sebahattin Şirin” ismiyle tanınan Şirin'in ikametinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şirin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şirin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
“SAYIN ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK" BAĞIRDI
Şirin’in sağlık kontrolüne götürülürken de gelirken de zafer işareti yapması dikkat çekti.
Şirin ayrıca“Sayın Öcalan’a özgürlük” şeklinde bağırdı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şirin’in, yürütülen soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edildiği belirtildi. Şirin hakkında adliyedeki işlemlerin ardından verilecek karar bekleniyor.
Soruşturmanın yasa dışı bahis ve spor suçları kapsamında sürdüğü öğrenildi.^
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI: 51 MİLYONLUK HAREKET!
Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) ile 26 yaşındaki oğlu İbrahim Şamil Şirin’in banka hesapları arasında milyonlarca liralık işlem hacmi tespit edildi.
- İbrahim Şamil Şirin’in hesaplarında 38 milyon 440 bin lira, Sebahattin Şirin’in hesaplarında ise 12 milyon 558 bin lira olmak üzere toplam yaklaşık 51 milyon TL’lik işlem hacmi kayıtlara geçti.
- İki isim arasında da 1 milyon 521 bin liralık karşılıklı para hareketi tespit edildi.
- Baba ve oğulun banka işlem hacimlerinin yıllar içerisinde katlanarak büyümesi dikkat çekti.
- Sebahattin Şirin’e, 2017 yılından beri ‘Diamond Gayrimenkul’ isimli bir şirketten 4 milyon 350 bin lira aktarıldığı kaydedildi.
- İbrahim Şamil Şirin’in ise en son şoför olarak çalıştığı ve aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olmasına rağmen; İstanbul Çatalca’da 5 bin metrekarelik bir tarla ile Güngören’de bir meskeninin olması dikkat çekti.
- İbrahim Şamil Şirin’in elektronik para kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği yaklaşık 2,5 milyon büyüklüğündeki işlemler de dikkat çekti.
- İbrahim Şamil Şirin’in çok sayıda kişiyle para transferi yaptığı ve bu transferlerin toplam büyüklüğünün 12 milyon 392 bin lira olduğu belirlendi.
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