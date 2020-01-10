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  4. Ece Erken, Fenerbahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

Ece Erken, Fenerbahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Ece Erken, Fenerbahçeli futbolcunun kendisine gülen surat attığını açıkladı. Ece Erken, "Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı, sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim, şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi" ifadelerini kullandı.

Ece Erken, Fenerbahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

Beyaz TV'de "Söylemezsem Olmaz" programının ünlü sunucusu Ece Erken, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den bir oyuncunun sosyal medyadan kendisine mesaj attığını belirten Erken, "Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı, sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim, şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi" dedi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sanırsın rahibe
kessin ozandır
böyle yorumlar ayıp kimse kimsenin ne olduğunu bilemez
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