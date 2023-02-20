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Ece Erken Taha Duymaz'ın mesajını paylaştı! "Evimiz yıkılmadan önce..."

20.02.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yokluk içinde büyürken evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz Hatay'da depreme yakalandı ve hayatını kaybetti. Ece Erken Taha Duymaz'dan kendisine gelen mesajları paylaştı.

Ece Erken Taha Duymaz'ın mesajını paylaştı! "Evimiz yıkılmadan önce..."

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın cansız bedenine büyük yıkımın 12. gününde ulaşıldı.

Ölümüyle herkesi yasa boğan Duymaz'ın geçmişte Ece Erken'e attığı mesajlar ortaya çıktı.

"NE KADAR GÜZEL YÜREKLİ BİR ÇOCUKMUŞ"

Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları paylaşan Ece Erken duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taha'nın "Abla seni çok seviyorum. Keşke cevap versen" mesajına "Canım selamlar" diyerek karşılık verdiği ekran görüntüsünü paylaştı.

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Erken "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş. Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım" notunu düştü.

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Erken'in paylaştığı ikinci karede ise Taha Duymaz'ın "Evimiz yıkılmadan önce o kadar izlerdim ki tam da kahvaltı saatinde ablam" sözleri Erken de dahil okuyanlarını yüreğini burktu.

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