MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!

Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!

22.07.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken Harvard Üniversitesi'ni kazanarak mezun olan Ece Hakim, büyük bir başarı daha elde etti.

Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!

ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Ece Hakim, dizi esnasında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmıştı. Eğitimi için Amerika'ya yerleşen Hakim, diziden ayrılmıştı.

ece-hakim-2

Ece Hakim, ABD üniversitelerinin 2021 yılında en çok başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu. ABD'de üniversite eğitimi almak isteyen Türk gençlerine rehber olan Studyinamerica sitesinin yaptığı araştırmada, 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla mezun olan öğrencilerin seçimi yapılırken sadece akademik başarı değil, üstün liderlik özellikleri de değerlendirildi.

ece-hakim-3

Yüzde 100 burslu okuduğu Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan, aynı zamanda Tarih alanında yandal da yaparak en başarılı yüzde 10'luk dilime giren ve Summa Cum Laude Onur Ödülü alan Ece Hakim de bu başarısıyla belirlenen 25 öğrencinin arasında yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldiKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldi
Bakan Koca, Turgay Yıldız için başsağlığı mesajı yayınladıBakan Koca, Turgay Yıldız için başsağlığı mesajı yayınladı
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bikini üstü yerine ilginç tercih

Bikini üstü yerine ilginç tercih

İç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi! Hayranları "Artık yeter" dedi

İç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi! Hayranları "Artık yeter" dedi

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.