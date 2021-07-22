Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!

ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Ece Hakim, dizi esnasında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmıştı. Eğitimi için Amerika'ya yerleşen Hakim, diziden ayrılmıştı.

Ece Hakim, ABD üniversitelerinin 2021 yılında en çok başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu. ABD'de üniversite eğitimi almak isteyen Türk gençlerine rehber olan Studyinamerica sitesinin yaptığı araştırmada, 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla mezun olan öğrencilerin seçimi yapılırken sadece akademik başarı değil, üstün liderlik özellikleri de değerlendirildi.

Yüzde 100 burslu okuduğu Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan, aynı zamanda Tarih alanında yandal da yaparak en başarılı yüzde 10'luk dilime giren ve Summa Cum Laude Onur Ödülü alan Ece Hakim de bu başarısıyla belirlenen 25 öğrencinin arasında yer aldı.



