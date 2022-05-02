Ece Ronay çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlenip takipçisine ateş püskürdü

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Kısa süre sonra bebeğini kucağına alacak olan Ronay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor. Ronay son olarak fotoğrafına gelen bir yoruma sinirlendi.
Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere sert çıkan Ece Ronay kumların üstüne süper mini göğüs dekolteli tulumuyla pozlar verdi.
Ece Ronay'ın pozlarına çatlaklarıyla ilgili yorum yağdı.
Ünlü fenomen ise bir takipçisine "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum görmek istemiyorsan bakma yallah" diyerek tepki gösterdi.
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