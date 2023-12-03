Ece Ronay eski kocasının arabasının olduğu galeriden bahsetti! Bir gün sonra silahlı saldırı gerçekleşti

Ece Ronay, bir süredir eski eşiyle sorunlar yaşıyor. Son olarak eşine dair açıklama yapan Ronay "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" dedi.

Bu açıklamadan bir gün sonra bahsedilen galeriye silahlı saldırı gerçekleşti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başlarına motosiklet kaskı takılı halde caddeye gelen 2 kişi, cep telefonuyla video çekimi yaptıktan sonra Muhammet Aka'ya ait olduğu belirtilen oto galeriye kurşun yağdırdı.

Olay sonrasında çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan saldırganların "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra galeriyi kurşunladığı ortaya çıktı. Camları kırılan oto galerisinde hasar oluştuğu görüldü.

Galeri sahibi Muhammet Aka, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.







