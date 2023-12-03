Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı! Ronay'dan ilk açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Olay, sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

ECE RONAY AÇIKLAMA YAPTI

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya paylaşımında, iş yerinin kurşunlanması ve kendisiyle ilgili açıklama yaptı.

Ronay, "İşyerimize henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerce saldırı düzenlendiği haberi doğrudur. Bir süredir gündemi meşgul eden ve tarafı olmadığım kaoslara bazı sosyal medya hesapları tarafından yaratılan algılarla çekilmeye çalışılıyorum. Mehmet Bilir’in benimle uğraşmak için sürekli ve sürekli katıldığı yayınların ucu sonunda tahmin ettiğim gibi bana dokundu. Benim 2 tane şubem var, gündemdeki hiç kimse ile denk değilim, bu olayları gerçekleştirenleri tanımıyorum. Mehmet’e yapılan saldırılardan haberim ve alakam olmadığını defalarca söyledim. Geçen günlerde eski eşimin yayınlara bağlanıp beni tahrik etmesi sonucunda tamamen kendimi savunma amaçlı yaptığım bir paylaşımda eski eşimin şu an hepimizin üzerinde olan denetimlerden mallarını kaçırdığını, araçlarının A. Motors isimli galeride bulunduğunu söyledim. Ama bu, asla hedef göstermek amaçlı değil. Eski eşimin hakkımdaki asılsız iddialarına karşı bir savunma yapmak amaçlı söyledim. Benim paylaşımım hedef göstermiş gibi yapılan haberleri ise üzüntü ile okuyorum. Hiç kimsenin böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını istemem, düşmanımın bile olsa, ekmek teknesine bu denli çirkin bir saldırı ile leke getirilsin istemem. Çünkü benim de iş yerlerim var. Kişiler kendi sosyal medya hesaplarından eski eşime ve arkadaşlarına şahsi problemlerinden ötürü meydan okuyor, ancak çıkan haberlerde Ece Ronay’ın eski diyerek orada bile bana karşı bir algı çalışması başlatılmış durumda. Yine, günler önce yaptığım paylaşımda, eski eşimin başını belaya soktuğunu hissediyorum. Can güvenliğim olmadığı için Diyarbakır’a yerleşmek istiyorum dediğim için bile ‘Ele kaçıyor’ diye haber kanallarında konuşuldu" dedi.

'BU OLAYI AZMETTİRENLER VE FAİLLERİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM'

Ronay, bu olaylara karışanların yakalanmasını istediğini belirterek, "Diğer fenomenlerin kimlere bulaştığı, ne işler yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü maddi durumumdan da şube sayımdan da göründüğü üzere hiçbir şekilde ben bu işlere bulaşmadım. Kimseyi zan altında bırakmak istemesem de bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar. Bu olaya azmettirenler de dahil olmak üzere tüm faillerinin yakalanması için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

(DHA)







