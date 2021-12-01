Ece Ronay Seren Serengil'e ateş püskürdü! ''Secdeye git alo!''

Son günlerde Al Sana Haber programıyla adından söz ettiren Ece Ronay, Seren Serengil hakkındaki sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı.

''YOL YAKINKEN İMANA DÖN''

Ece Ronay, Seren Serengil için şu ifadeleri kullandı:

Seren Serengil o kadar hasta ki... 44 kiloya düşmüş. 'Boyu kısalıyormuş, ölecekmiş' diyorlar. Belki de artık dedikoduyu bırakıp tövbe etmeli. Öbür dünyada 'Söylemezsem Olmaz' yok teyze. Yol yakınken imana dön, bırak peşimi. Hala beni konuşuyorsun. Secdeye git, alo.

''AHLAK YOKSUNLARI''

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'in mesajları ifşalaması hakkında konuşan Seren Serengil, ''Bazı ahlak yoksunları, bu kızın göğüslerini açıp kapatırken veya kalçasını kameraya sallarkenki görüntülerine rağmen hala masum olduğunu anlatıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

AMELİYAT OLMAZSA KEMİKLERİ KIRILACAK

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde safra kesesini aldırmıştı. 44 kiloya düştüğünü açıklayan Serengil, yeni bir ameliyata daha girmek zorunda olduğunu, aksi takdirde kemiklerinin kırılacağını anlattı.



