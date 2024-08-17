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  4. Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı! İddialara göre bebeğini kaybetti

Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı! İddialara göre bebeğini kaybetti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.08.2024 10:36
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Son dönemlerde özellikle sahne kombinleri ve şovlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in bebeğini düşürdüğü iddia edildi. Ece Seçkin sosyal medyada açıklama yaparak iyi olduğunu söyledi.

Ece Seçkin apar topar ameliyata alındı! İddialara göre bebeğini kaybetti

Şarkıcı Ece Seçkin apar topar ameliyata alınca hayranlarını korkuttu. Sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yapan Ece Seçkin, geçirdiği operasyon sonrası konserini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Ailesinin yanında olduğunu belirten Ece Seçkin, sevenlerinden özür diledi.

Ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Seçkin, "Ameliyatım başarılı geçti arayan herkese çok teşekkür ederim telefonlara geri dönüş yapamadıklarımdan özür dilerim. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi istemezdim" dedi.

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İkinci Sayfa'da yer alan habere göre; Ece Seçkin'in annelik heyecanı yarım kaldı. İddialara göre 2 aylık hamile olan Seçkin bebeğini kaybetti ve acilen ameliyata alındı.

Eşinin ve ailesinin yanında olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı "Lütfen beni merak etmeyin. Ecot Princess en kısa zamanda aranızda" açıklamalarıyla da sevenlerini bilgilendirdi.

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Ece Seçkin
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