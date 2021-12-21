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Ece Seçkin cesur sahne kıyafetiyle dikkat çekti

21.12.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz akşam Hatay’daki sevenleriyle buluşan şarkıcı Ece Seçkin, cesur sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.

Ece Seçkin cesur sahne kıyafetiyle dikkat çekti

Eylül'de pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Eçkin, önceki akşam Hatay'daki hayranlarıyla buluştu.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen popçu, şarkıları kadar iddialı kıyaferiyle de adından söz ettirdi.

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Büyük bir coşkuyla Hataylı sevenleri için sahne alan Ece Seçkin'in, konser sonrası yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.

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Şubat ayı içinde arka arkaya yayınlayacağı dört farklı projenin hazırlıklarını sürdüren popçu, şimdiden yeni şarkılarının müjdesini verdi.
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Ece Seçkin
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