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Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı

30.10.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların başarılı şarkıcısı Ece Seçkin, konser turuna devam ediyor. Pandemi yüzünden ertelediği düğününü geçtiğimiz ay yaparak Pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, son paylaştığı siyah iddialı elbiseli fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı.

Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı

Şarkıcı Ece Seçkin, uzun yıllardır ilişki yaşadığı Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan Ece Seçkin, peş peşe paylaştığı pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

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Önce siyah dekolteli bir elbiseyle poz veren şarkıcı, sonrasında sahne kostümüyle verdiği pozları paylaştı.

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Ece Seçkin, Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamalarında Büyükçekmece’de sahne aldı. Büyükçekmeceliler kortej sonrasında sahne alan ünlü sanatçı Ece Seçkin, sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

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Ece Seçkin Instagram
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