Ece Seçkin dekoltede sınır tanımadı

Şarkıcı Ece Seçkin, uzun yıllardır ilişki yaşadığı Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan Ece Seçkin, peş peşe paylaştığı pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

Önce siyah dekolteli bir elbiseyle poz veren şarkıcı, sonrasında sahne kostümüyle verdiği pozları paylaştı.

Ece Seçkin, Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamalarında Büyükçekmece’de sahne aldı. Büyükçekmeceliler kortej sonrasında sahne alan ünlü sanatçı Ece Seçkin, sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

