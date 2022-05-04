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Ece Seçkin'den, "Bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" diyen Kaynaşlı Belediye Başkanı'na yanıt

04.05.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'ye bağlı Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, 22 yıl sonra 2. Lig'e çıkan Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in konser verecek olmasını eleştirdi. "Kutlama için bir bayan şarkıcı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'ye yakışmaz" diyen Şahin'e, Ece Seçkin'den yanıt geldi. Seçkin, "Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim" dedi.

Ece Seçkin'den, "Bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" diyen Kaynaşlı Belediye Başkanı'na yanıt

Düzcespor'un sampiyonluk kutlamaları programı kapsamında Cumartesi akşamı Düzce Anıtpark'ta Ece Seçkin'in konser verecek olmasını eleştiren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. "Kutlama için bir bayan şarkıcı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'ye yakışmaz" diyen Şahin, Düzce'nin muhafazakar bir kent olduğunu belirterek "Sevinelim, kutlayalım ama sınırları aşmadan!" ifadelerini kullandı.

"DÜZCE MUHAFAZAKAR BİR YER"

Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Düzcespor'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz! Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan"

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ECE SEÇKİN YANIT VERDİ

Şahin'e yanıt ise şarkıcı Ece Seçkin'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin, Şahin'in paylaşımını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek; ''Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

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''KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ''

Kendisinin ve kadınların şarkı söylemeye devam edeceklerini belirten Seçkin, paylaşımında; ''Siz "kadın, müzik ve konser" üçlemesine "sınırları aşmak" diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin...Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet "sınırlarını aşmak" için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ'' ifadelerine yer verdi.

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Seçkin ayrıca ''Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag'ine destek bekliyorum. Müzik susmasın, biz susmayalım. Kalın sağlıcakla'' diye yazdı.

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Ece Seçkin
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