Ece Seçkin göğüs dekoltesiyle çölün ortasında sere serpe! Kendini kızgın kumlara attı

Geçtiğimiz günlerde sapkın bir hayranından kezzap tehdidi aldığını açıklayan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bu kez Abu Dabi'ye gitti. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA KIZGIN KUMA YATTI!

Abu Dabi'de kızgın kumlara yatarak pozlar veren Ece Seçkin'in paylaştığı pozlara hayranlarından binlerce yorum ve beğeni yağdı.

"ABU DABİ'DE BİR AN..."

Göğüs dekoltesiyle kumlara uzanan Seçkin, paylaşımına "Abu Dabi'de bir an..." notunu düştü.

"ÇÖL KRALİÇESİ"

Tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ünlü isme takipçilerinden "Çok güzelsin çok" "Çöl kraliçesi" "Çöl çiçeği" gibi yorumlar geldi.

"ABU DABİ YANDI RESMEN"

Bir takipçisi ise "Abu Dabi yandı resmen" yorumunda bulundu.



