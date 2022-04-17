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  4. Ece Seçkin göğüs dekoltesiyle çölün ortasında sere serpe! Kendini kızgın kumlara attı

Ece Seçkin göğüs dekoltesiyle çölün ortasında sere serpe! Kendini kızgın kumlara attı

17.04.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Abu Dabi'ye gitti. Çekildiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan şarkıcının çölde verdiği dekolteli pozlara takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Ece Seçkin göğüs dekoltesiyle çölün ortasında sere serpe! Kendini kızgın kumlara attı

Geçtiğimiz günlerde sapkın bir hayranından kezzap tehdidi aldığını açıklayan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bu kez Abu Dabi'ye gitti. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA KIZGIN KUMA YATTI!

Abu Dabi'de kızgın kumlara yatarak pozlar veren Ece Seçkin'in paylaştığı pozlara hayranlarından binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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"ABU DABİ'DE BİR AN..."

Göğüs dekoltesiyle kumlara uzanan Seçkin, paylaşımına "Abu Dabi'de bir an..." notunu düştü.

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"ÇÖL KRALİÇESİ"

Tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ünlü isme takipçilerinden "Çok güzelsin çok" "Çöl kraliçesi" "Çöl çiçeği" gibi yorumlar geldi.

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"ABU DABİ YANDI RESMEN"

Bir takipçisi ise "Abu Dabi yandı resmen" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Ece Seçkin
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