MAGAZİN

Ece Seçkin'in evine hırsız girdi! Annesi ölümden döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle üzücü anlar yaşadı.

Ece Seçkin'in evine hırsız girdi! Annesi ölümden döndü

Ece Seçkin olayı "Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş ve annem eve girdiğinde şüpheliler ile karşılaşmış. Annemin el ve ayaklarını bağlayan ve saçından sürükleyen şüpheliler annemi üst kata çıkararak yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmak suretiyle uyutucu sprey sıkmışlar. Ardından bıçakla öldürme tehdidinde bulundukları annem Lale Seçkin, bayılma numarası yapmış ve hırsızlar evi ön kapısından çaldıkları değerli eşyalarla terk etmişler. Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucunda evimizin anahtarının 4 ay önce karşı villamızda çalışan yabancı uyruklu bir kadın tarafından kopyalandığı ve akrabalarını bizim eve yönlendirdiği ortaya çıktı. Gayrettepe Gasp Büro Amirliği evden çalınan tüm değerli eşyaları Bahçeşehir civarında bir konteynerda buldu. Şüpheli şahsın amca oğlu olayı itiraf etti ve diğer 2 şüpheli hala aranıyor.’’ şeklinde anlattı.

Darp olayına maruz kalan Lale Seçkin’in durumunun iyi olduğu açıklandı. Gayrettepe Polis Karakolu sıkı bir çalışma sonucunda tatsız olayı kısa sürede sonuçlandırdı.

ece seckin-anne-hirsiz

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin hırsız hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hırsızlık en nefret ettiğim suçtur. Canıma kast ederlerse hazırlıklıyımdır şahsen herzaman. İşi başka mercilerin insafına bırakmam.
garibanı öldürüyorlar faili mechul oluyor
Yazık geçmiş olsun :(
Diğer Haberler
Deniz Akkaya isyan etti: Yeter artık bu adamı biri susturmalı

Deniz Akkaya isyan etti: Yeter artık bu adamı biri susturmalı

Elton John konserde hayranına küfür etti

Elton John konserde hayranına küfür etti

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

Eliz Sakuçoğlu falcıdan çıkmıyor

Eliz Sakuçoğlu falcıdan çıkmıyor

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.