Aşk ve Taht’ta dikkat çeken gelişme! Yeni bölüm öncesi gözler bu detaya çevrildi

Yeni sezonda dönem dizisi olarak iddialı bir kategoride ekran macerasına başlayan Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda yer verdiği isimlerle dikkatleri tanıtımı yayınlandığı günden itibaren üstüne çekmişti.

AKIN AKINÖZÜ UZUN SÜRE SONRA DÖNEM DİZİSİYLE EKRANDA

Dizinin konusu gereği tansiyonun yüksek tutulduğu senaryo, kendi izleyici kitlesini oluşturmayı başardı. Akın Akınözü’nün uzun bir süre sonra dönem dizisiyle ekranlara geri dönmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin kulvarındaki diğer dönem projeleriyle karşılaştırılması da kaçınılmaz oldu.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan hikâyesini aşk, ihanet, saray entrikaları ve taht kavgalarıyla harmanlayarak anlatan dizi zaman zaman sosyal medyada ekrana taşıdığı dönem kostümleriyle de konuşuluyor.

FİNAL İHTİMALİ GÜNDEMDE

Aşk ve Taht dizisi her ne kadar kendi kitlesini oluşturmuş olsa da dizinin final yapma ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Yeni bölüm öncesinde hayranlar tarafından yeniden gündeme taşınan final kararı ihtimali tepki çekti.