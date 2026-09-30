Sevdan Bir Ateş yayınlandı: Eleştiri okları o isme çevrildi

Show TV’nin Kapadokya merkezli dizisi Sevdan Bir Ateş ekrana taşıdığı sıradışı dramla izleyiciden tam not aldı. Dizinin yayınlanan yeni bölümünün ardından sergilenen oyunculuklar yeniden gündem yarattı.

ELEŞTİRİLER REYTİNGİ ETKİLEMEDİ

Yarım kalan bir aşkın etrafında şekillenen senaryosu izleyiciyle bağ kurmayı başardı ve bu başarı diziyi ekrana gelen ikinci bölümünde 7,42 reytingle çarşamba akşamlarının lideri konumuna taşıdı. İddialı dizide yeni yüzlere yer verilmesi, oyunculuk performansları açısından sosyal medyada bazı eleştirilerin gündeme gelmesinin önünü açsa da dizinin yükselişini bir etken olmadı.

HANDE ERÇEL İLE KARŞILAŞTIRILMIŞTI

Dizide sergilediği oyunculuk performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hande Canpolat’ın projenin yapım şirketi olan CNP Film'in kurucusu Mehmet Canpolat'ın kızı olduğu ortaya çıkmasıyla daha da oyunculuk konulu tartışmalar daha da alevlendi. Hande Canpolat dizinin sıkı takipçileri tarafından ünlü oyuncu Hande Erçel’le de karşılaştırılmıştı. Bugün yayınlanan 4. bölümünde benzer eleştiriler yeniden gündem yarattı.

Show TV’nin sevilen dizileri arasına adını yazdıran Sevdan Bir Ateş’in oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış,Murat Ünalmış,Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş,Taner Rumeli gibi isimler yer alıyor .