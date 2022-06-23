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  4. Ece Seçkin'in sütyensiz sahne tarzını görenler "Seren Serengil görmesin" dedi

Ece Seçkin'in sütyensiz sahne tarzını görenler "Seren Serengil görmesin" dedi

23.06.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Seçkin'in sahne tarzıyla dikkat çekti. "Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum" diyen Ece Seçkin'in pembe tarzı hayranlarından tam not aldı. Ece Seçkin pembe sütyensiz elbisesiyle paylaşım yapınca bazı takipçileri ise "Seren Serengil görmesin" yorumları yaptı. Seren Serengil Gülşen'in sahne tarzıyla ilgili yaptığı sert yorumlarla sık sık gündeme geliyordu.

Ece Seçkin'in sütyensiz sahne tarzını görenler "Seren Serengil görmesin" dedi

Sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Ece Seçkin yine iddialı bir seçim yaptı. Daha önce İzzet Yıldızhan'ın kadınların sahne tarzına karışmasıyla ilgili konuşan Seçkin "Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar, midem bulandı" demişti.

Ece Seçkin sahnede hiçbir zaman tarzından ödün vermiyor. Seçkin son olarak pembe süper mini elbisesiyle sahneye çıktı.

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Ece Seçkin'in sütyensiz paylaşımı takipçilerinden beğeni toplarken bazı takipçilerin aklına ise Gülşen'i sık sık sert sözlerle eleştiren Seren Serengil geldi. Ece Seçkin'in paylaşımına "Seren Serengil görmesin. Hiç sevmez" yorumları yapıldı.

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Seçkin'in hayranları ise "Mükemmel görünüyorsun" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin Seren Serengil
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadari da gerçekten ahlaksızlık o konsere gelen çocuklarda var göğüs ucu göstermek nedir
seren işine baksın.gitsin mutfağındakı bulaşıkları yıkasın.

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