Ece Seçkin'in sütyensiz sahne tarzını görenler "Seren Serengil görmesin" dedi

Sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Ece Seçkin yine iddialı bir seçim yaptı. Daha önce İzzet Yıldızhan'ın kadınların sahne tarzına karışmasıyla ilgili konuşan Seçkin "Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar, midem bulandı" demişti.

Ece Seçkin sahnede hiçbir zaman tarzından ödün vermiyor. Seçkin son olarak pembe süper mini elbisesiyle sahneye çıktı.

Ece Seçkin'in sütyensiz paylaşımı takipçilerinden beğeni toplarken bazı takipçilerin aklına ise Gülşen'i sık sık sert sözlerle eleştiren Seren Serengil geldi. Ece Seçkin'in paylaşımına "Seren Serengil görmesin. Hiç sevmez" yorumları yapıldı.

Seçkin'in hayranları ise "Mükemmel görünüyorsun" yorumlarında bulundu.



