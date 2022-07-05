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Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi

05.07.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnede iddialı seçimler yapmasıyla tanınan Ece Seçkin son paylaşımıyla olay oldu. Spor yaparken çekilen görüntüsünü paylaşan Ece Seçkin, kalçalarına şeftali emojisiyle sansür uyguladı. Seçkin tanga bikini altı giydiği için böyle bir tercih yaptığı düşünüldü.

Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi

2015'ten beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile kısa süre önce evlenen Ece Seçkin paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sahnede iddialı tarzıyla öne çıkan Ece Seçkin geçtiğimiz günlerde uçak korkusu olduğu için konserlerine kara yoluyla gittiğini açıklamıştı.

Ece Seçkin açıklamasında "Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım" demişti.

Bu açıklamalarıyla dikkat çeken Seçkin formda görüntüsünü korumak için sporunu aksatmıyor.

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Ece Seçkin son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Bikinisiyle bahçede spor yapan Ece Seçkin kalçalarını şeftali emojisiyle sansürlemeyi tercih etti. Seçkin'in bunu yapma sebebinin tanga bikini altı tercih etmesinden kaynaklı olduğu düşünüldü.

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Ece Seçkin
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