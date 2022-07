Duygu Özaslan'ın çok beğenilen sarı bikinisine alternatif öneriler

Duygu Özaslan, hem giyimi hem özel hayatı ile son dönemin en çok koşulan

isimlerinden biri. Güzel fenomen, gerek aşk hayatı gerek sosyal medyanın dilinde olan konuşma tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle bikinili pozlar da vermeye başlayan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde sarı bikinisi ile büyük beğeni topladı. Gelin, bu harika bikiniyi aratmayacak modelleri birlikte inceleyelim. Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan ve muazzam fiziğini ortaya çıkaran kıyafetler seçerek çok konuşulan Duygu Özaslan, sarı renkli cesur bikinisi ile boy gösterdi. Oldukça dikkat çekici ve zarif bir tasarımı olan bikini, aynı zamanda kalın ip detayları ve kusursuz fiziği ortaya koyan formu ile epey beğenildi. Siz de Duygu Özaslan'ın bikinisini beğendiyseniz doğru yerdesiniz. Yaza damgasını vuran parçaya alternatif olabilecek modelleri sizler için araştırdık. İşte detaylar!

1. ZAFUL Seksi Push Up High Cut Üçgen Bikini ile gözler üzerinizde

Hem enerji veren hem dikkat çeken sarı rengi, yaz mevsiminde sıklıkla tercih edilen renklerden biri. Her kombin ve kıyafete dinamiklik katan renk, plajların da vazgeçilmezi oluyor. Zaful Seksi Push Up High Cut Üçgen Bikini, özel kesim kalıbı ve formu ile dikkat çekiyor. Derin dekolteli takım, hatlarınızı ortaya çıkararak çok daha çekici görünmenize yardım ediyor. Ürünün alışılmışın dışında tasarlanan geniş göğüs dekoltesi ile plajlarda göz kamaştırabilirsiniz. Sarı dışında pembe renk seçeneği de bulunan bikini takımı ile plajların tozunu attırmaya ne dersiniz?

2. Spor görünümden vazgeçmeyenlere: Angelsin Özel Kumaş Şık Bikini Takımı

Spor şıklığından plajda da vazgeçemeyenler için harika bir önerimiz var. Angelsin Özel Kumaş Şık Bikini Takımı, sarı rengiyle göz kamaştırırken rahatlığı ve konforu ile kullanıcılardan tam not alıyor. Üst kısmındaki dekoltesi ve yanlardaki pencere detayıyla oldukça şık bir hava yakalayan model, özel kumaşıyla gün boyu rahat bir his vadediyor. Bikini takımı, birçok renkte pareo ve plaj elbisesiyle de mükemmel bir uyum yakalıyor. Fiziğinizin güzelliğini gözler önüne serecek bikini ile plajlarda tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır mısınız?

3. TRENDYOLMİLLA Sarı Bağlamalı Bikini Takımı ile sahilde güneş gibi parlayın

Moda, sahillere taşınırken cesur kombinler de merak konusu oluyor. İp detaylı bikini modelleri, bu yılın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. TRENDYOLMİLLA Sarı Bağlamalı Bikini Takımı, kafes tasarımlı üst parçasıyla modayı tam 12'den vuruyor. Alışılmış modellerden sıkılanlar için alternatif olabilecek göz kamaştıran parça, ilginç ve yeni moda tasarımıyla plajlarda dikkat çekici görünmenizi sağlıyor. Limon sarısı rengi ile güneş gibi parlayacağınız model sayesinde tatildeki görünümlerinize yeni bir kombin daha ekleyebilirsiniz. Tatil için bavul hazırlarken bu şık takımı es geçmeyin deriz.

4. "Yüksek belden vazgeçmem." diyenlere: Voqeen Bikini Seti

Bir zamanların favori kesimi yüksek bel, hâlâ vazgeçilemeyen modeller arasında yer alıyor. Pantolon ve şortlarda süren yüksek bel modası, bikinilerde de sıkça tercih ediliyor. Voqeen Bikini Seti, bu tarzı sevenler için harika bir alternatif oluyor. Hardal renkli şık bikini takımı, bu modayı es geçmeden şahane bir görünüm sunuyor. Sporcu sütyenine benzer tasarıma sahip bikini üstü, tüm plaj aktivitelerinde rahat etmenizi sağlıyor. Yüksek belli bikini altı ise göbek bölgenizi sıkıca sararak daha fit bir görünmenize olanak tanıyor.

5. Plajda şık görünmek isteyenlere: SAILOR Moda V Yaka Volanlı Bikini Takımı

Şık görünmek her kadının vazgeçilmezi ama "Şıklığı her an ve her ortamda doyasıya yaşamak istiyorum." diyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! SAILOR Moda V Yaka Volanlı Bikini Takımı, bir bikiniden çok daha fazlası. Sahilde gözleri kamaştıracağınız takım, omuz ve bel bölgesindeki detaylarla dikkat çekiyor. Fırfırlı yaka formu ve bikini altındaki straplar ile ürün, şık bir görünüm yakalıyor. Duygu Özaslan'ın bikinisini aratmayacak kadar zarif görünen parça, hatlarınızın güzelliğini ortaya çıkarıyor. Zarif ve şık tarzınızı plajda da sürdürmenizi sağlayacak bu modeli edinmeden tatil planı yapmamanızı öneririz.

6. Siyah ve sarının harika uyumu: Endeep Push Up Dolgulu Sarı Bikini Takımı

Siyah ve sarının mükemmel uyumu, günlük hayattaki kombinlerdeki eşsiz göründüğü kadar plaj modasına da yön veriyor. Endeep Push Up Dolgulu Sarı Bikini Takımı, hem üst hem alt parçasında yer alan siyah detaylarla oldukça hoş görünüyor. Ürünün dolgulu olarak üretilen üst parçası, göğüslerinizin daha dolgun görünmesine yardım ederken incecik askıları, zarif bir görünüm sunuyor. Yanlarında strap detayların yer aldığı alt parça ise vücudunuzu mükemmel şekilde sararak vücut hatlarınıza vurgu yapıyor. Plajda iddialı bir tarz yakalamak istiyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

7. Straplez model tercih edenlere: ZAFUL Yaz İki Parçalı Askısız Çizgili Kıvrımlı Bandeau Bikini Seti

Eğer bikini askılarının omzunuzda bıraktığı izlerden hoşlanmıyorsanız straplez modelleri tercih edebilirsiniz. Omzunuzun tamamen bronzlaşmasına izin veren straplez modeller, rahat kullanımıyla öne çıkar. "Hem Duygu Özaslan'ın bikinisini aratmasın hem straplez bir model olsun." diyen biriyseniz ZAFUL Yaz İki Parçalı Askısız Çizgili Kıvrımlı Bandeau Bikini Seti, aradığınız parça olabilir. Esnek kumaşıyla gün boyu rahat hissettirecek model, vücut hatlarınızı vurgulayarak sizi çok daha çekici bir görünüme kavuşturur. Bikininin altı farklı renk seçeneği arasından tarzınıza en uygun modeli seçerek plajlarda göz kamaştırmaya ne dersiniz?

8. Dagi Sarı Üçgen Bikini Takımı ile plajın konuşulan ismi siz olun

Dagi Sarı Üçgen Bikini Takımı, hem üst hem alt parçada yer alan sevimli fırfır detayları ile oldukça zarif bir görünüme sahip. Model, sarı rengi oluşu ve bedeni saran formu ile rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Kalın askılarıyla zarif bir duruş sergileyen bikini takımı, V yaka tasarımıyla göğüslerinizi kolayca toparlıyor. Slip kesim bikini altı ise düşük bel modeliyle rahat bir kullanım sağlıyor. Suyu tutmayan yapısı ile hızlı kuruyan bikini takımı, tüm plaj aktivitelerinde size konfor vadediyor. Kaliteli ve dayanıklı kumaşı sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bu modele şans vermenizi öneririz.

9. Angelsin Sarı Destekli Bikini Takımı ile dikkat çekici bir görünüm yakalamak çok kolay!

Neon renkler, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de plajlarda sıkça tercih ediliyor. Hem dikkat çekici hem şık Angelsin Sarı Destekli Bikini Takımı, göz alıcı rengiyle bulunduğunuz ortamdaki tüm bakışları üzerinize çekmenizi sağlıyor. Ürünün destekli bikini üstü, kareli siyah beyaz ince askılarıyla zarif bir duruş sergiliyor. Düşük bel bikini altında devam eden siyah beyaz kare desenler, üst parça ile harika bir uyum yakalıyor. Sarı renkteki bel kemeri ise büzgülü tasarımıyla modelin tasarımına âdeta damga vuruyor. Siz de plaj şıklığınızı tamamlayacak bikiniyi açık renkli pareolarla tamamlayabilir, şıklığınızı plajlara taşıyabilirsiniz.

10. Cesur ve çekici bir takım arayışında olanlar için: Nuriçgiyim Bikini Seti

Plajlarda çekiciliğinizle konuşulmak istiyorsanız sıradaki ürüne bayılacaksınız. Nuriçgiyim Bikini Seti, akordiyon tasarım bikini üstünün derin göğüs dekoltesi ile sizi plajların en dikkat çeken ismi yapabilir. Ürünün üst parçasında yer alan askılarını, isterseniz boynunuzdan geçirebilir isterseniz straplez şekilde kullanabilirsiniz. Takımı tamamlayan ipli ve büzgü tasarımlı bikini altı ise ipli tasarımıyla kolay kullanım sunar. Duygu Özaslan gibi dikkat çeken bir plaj görünümü elde etmenizi sağlayan model, favori parçalarınızdan biri olmaya aday. Sarı renkli bikini takımının bronz teninize çok yakışacağından hiç şüphemiz yok!