Ece Seçkin klibi öncesi bikinili poz verdi! "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt

Ece Seçkin, "Güzelim" şarkısıyla ortamları kasıp kavurmayı hedefliyor. Seçkin şarkı hakkında, "Latin ruhu beni Ibiza’ya sürükledi. Yeni şarkımı ve klibimi burada kutladığım için çok mutluyum" demişti.

Seçkin tatilde mavi bikinisini giyip pozlar verdi. Seçkin'in iddialı bikinisiyle verdiği pozlar ve klibinden yayınladığı bir kesit sosyal medyayı salladı.

Ece Seçkin'in klibi de oldukça cesur görünüyordu. Bazı takipçiler buna takıldı ve bir takipçi de Seçkin'e "Kalça illa ki fotoda açık şekilde olacak şart gibi bir şey oldu bu bazı kızlarda" yorumunda bulundur.

GELEN YORUM KIZDIRDI

Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" dedi.

Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye "Sen avukat mısın?" yanıtı verdi. Seçkin'e pek çok destek mesajı yağdı.



