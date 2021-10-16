MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Seçkin, sahneye sütyensiz çıktı

Ece Seçkin, sahneye sütyensiz çıktı

16.10.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların başarılı şarkıcısı Ece Seçkin, konser turuna devam ediyor. Pandemi yüzünden ertelediği düğününü geçtiğimiz ay yaparak Pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, sahneye sütyensiz çıktı.

Ece Seçkin, sahneye sütyensiz çıktı

Adeyo şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan Ece Seçkin, geçtiğimiz gece konser için sahne aldı. Uzun süredir aşk yaşadığı Pilot Çağrı Terlemez ile 15 Eylül’de nikah masasına oturan başarılı şarkıcı, konserlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Ece Seçkin’den iddialı pozlar! İtirafı şaşkınlık yarattıEce Seçkin’den iddialı pozlar! İtirafı şaşkınlık yarattı

30 yaşındaki Seçkin, düğününden günler önce hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini İzmir konserinin ardından hayranına armağan etmişti.

Ece Seçkin, konserde sahneye iki farklı kombinle çıktı. Kombinlerini, Instagram hesabından paylaşan Ece Seçkin’in sütyensiz olduğu gözlerden kaçmadı.

ece1

Ece Seçkin bir paylaşımını, “Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı” notuyla paylaşırken diğer paylaşımını ise “Yok sana itibarım, sen nesin bi’ istisna mı?” notuyla paylaştı. Ece Seçkin’in paylaşımları on binlerce beğeni aldı.

ece2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"
PARTNERSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtıSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtı
Çaycı Hüseyin’den babasına son görevÇaycı Hüseyin’den babasına son görev
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.