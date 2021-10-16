Ece Seçkin, sahneye sütyensiz çıktı

Adeyo şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan Ece Seçkin, geçtiğimiz gece konser için sahne aldı. Uzun süredir aşk yaşadığı Pilot Çağrı Terlemez ile 15 Eylül’de nikah masasına oturan başarılı şarkıcı, konserlerine kaldığı yerden devam ediyor.

30 yaşındaki Seçkin, düğününden günler önce hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini İzmir konserinin ardından hayranına armağan etmişti.

Ece Seçkin, konserde sahneye iki farklı kombinle çıktı. Kombinlerini, Instagram hesabından paylaşan Ece Seçkin’in sütyensiz olduğu gözlerden kaçmadı.

Ece Seçkin bir paylaşımını, “Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı” notuyla paylaşırken diğer paylaşımını ise “Yok sana itibarım, sen nesin bi’ istisna mı?” notuyla paylaştı. Ece Seçkin’in paylaşımları on binlerce beğeni aldı.





