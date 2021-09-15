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  4. Ece Üner'de ilginç an! Yeminini bozmamak için söyleyeceklerini kağıda yazdı

Ece Üner'de ilginç an! Yeminini bozmamak için söyleyeceklerini kağıda yazdı

15.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı “Ece Üner İle Susma” da Meryem Gönk’ün kayıp eşi Osman Gönk aranıyor.

9 Temmuz’da Afyon’da kayıplara karışan 40 yaşındaki 4 çocuk babasıyla ile ilgili şok gelişmeler peş peşe yaşandı. Kaybolduğu gün Osman Gönk’ü en son gören Ali Çelik tavırları ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. “Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım” diyerek kalemi eline alan Çelik, stüdyoda notlar yazmaya başladı. Ardından “Osman kaybolmadı, Türkiye içinde bir yerlerde, birkaç gün sonra çıkıp gelir” diyerek herkesi şaşırttı.

Daha sonra kayıp Osman Gönk’ün Bursa’da olduğunu iddia ederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

Ancak, Osman Gönk’ün telefonunun en son Ali’nin tarlasında sinyali verdiği ortaya çıktı.

"5 6 EL SİLAH SESİ DUYULDU"

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Ali Çelik, yaşanan bu şok gelişmenin ardından gerginleşmeye başladı. Programa katılan gizli bir tanık ise Ali’ye ecel terleri döktürdü. Tanık, Osman Gönk’ü kaybolduğu gece Ali ve Ali’nin dayısı Mustafa ile birlikte gördüğünü söyledi. Gizli tanık ayrıca “Birlikte Ali’nin tarlasına gittiler. Sonrasında 5-6 el silah sesi duyuldu” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Ece Üner
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