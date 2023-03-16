MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Üner'den Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum! 'Dokunulmazlık zırhı...'

Ece Üner'den Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum! 'Dokunulmazlık zırhı...'

16.03.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, Vali Rahmi Doğan görevinden istifa etti. Doğan, seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için bu kararı aldığını açıkladı. Vali Doğan'ın bu kararı eleştirileri de beraberinde getirdi. Doğan'ın istifa kararını yorumlayan Ece Üner, "Şu ana kadar icat edilmiş en sağlam koruma kalkanı vekil gömleği" ifadelerini kullandı. İşte Üner'in o sözleri...

Ece Üner'den Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum! 'Dokunulmazlık zırhı...'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından en büyük yıkımlardan birinin meydana geldiği Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden ayrıldı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Doğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için bu kararı aldığını söyledi.

Vali Doğan'ın bu kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ece Üner'den de Doğan'ın bu kararına eleştiri geldi.

01

Üner, şu ifadeleri kullandı;

"Deprem bölgesinden ilk istifa haberi geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti. Ancak deprem felaketi sonrası bürokrasiden gelen tek istifa milletvekili olmak için. Zira Vali Doğan, AK Parti'den aday adayı olmak için valiliği bıraktığını duyurdu. Sosyal medyadan bu istifaya tepki yağdı. Kimi enkaza dönüşen kenti arkasında bırakıp gitmekle, kimi dokunulmazlık zırhına saklanmakla suçladı valiyi. Zira şu ana kadar icat edilmiş en sağlam koruma kalkanı vekil gömleği."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü model Jeff Thomas'ın ölümünde korkunç detay! Feci şekilde can verdi! İntihar mı yoksa kaza mı?Ünlü model Jeff Thomas'ın ölümünde korkunç detay! Feci şekilde can verdi! İntihar mı yoksa kaza mı?
Yine rezil oldu! O pozları görenler hemen yorum yaptıYine rezil oldu! O pozları görenler hemen yorum yaptı
Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."
Anahtar Kelimeler:
Hatay Valiliği Ece Üner sosyal medya ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Çetelere savaş açmıştı! O ülkenin başkanı böyle duyurdu: Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde...

Çetelere savaş açmıştı! O ülkenin başkanı böyle duyurdu: Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde...

2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek

2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.