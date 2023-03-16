Ece Üner'den Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum! 'Dokunulmazlık zırhı...'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından en büyük yıkımlardan birinin meydana geldiği Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden ayrıldı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Doğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için bu kararı aldığını söyledi.

Vali Doğan'ın bu kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ece Üner'den de Doğan'ın bu kararına eleştiri geldi.

Üner, şu ifadeleri kullandı;

"Deprem bölgesinden ilk istifa haberi geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti. Ancak deprem felaketi sonrası bürokrasiden gelen tek istifa milletvekili olmak için. Zira Vali Doğan, AK Parti'den aday adayı olmak için valiliği bıraktığını duyurdu. Sosyal medyadan bu istifaya tepki yağdı. Kimi enkaza dönüşen kenti arkasında bırakıp gitmekle, kimi dokunulmazlık zırhına saklanmakla suçladı valiyi. Zira şu ana kadar icat edilmiş en sağlam koruma kalkanı vekil gömleği."

