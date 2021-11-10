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Ece Üner'in 10 Kasım'daki programında siyah beyaz yayın! "Atatürk gittiğinden beri renksiz kaldık"

10.11.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Ece Üner ile Susma programının 10 Kasım'da ekrana gelen bölümünde, ünlü sunucu Mustafa Kemal Atatürk'ü duygulandıran sözlerle andı. "Atatürk gittiğinden beri renksiz kaldık" mesajı verilen Ece Üner'in programı, anma sırasında siyah beyaz olarak yayınlandı. Üner konuşmasında, "Hissetmek ne renktir acaba? 1938'de ulusal güneşimiz battığından beri yalnızca siyah beyaz" dedi.

Ece Üner'in 10 Kasım'daki programında siyah beyaz yayın! "Atatürk gittiğinden beri renksiz kaldık"

Türkiye'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde tüm Türkiye'de saygı, sevgi ve özlemle anıldı.

Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Ece Üner ile Susma programının 10 Kasım'daki bölümünde ise, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anılması esnasında yayın siyah beyaz olarak yapıldı.

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"ATATÜRK ÖLÜMSÜZDÜR"

Ece Üner yayını siyah beyaz yaparak "Atatürk gittiğinden beri renksiz kaldık" mesajını verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anan Ece Üner "Hiç bir ölüm bu kadar ölümsüz olmamıştır. Atatürk ölümsüzdür" dedi.


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Mustafa Kemal Atatürk Ece Üner
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