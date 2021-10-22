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Ece Üner'in canlı yayında çıldırdığı anlar! Bağırmaya başladı

22.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Üner sunduğu programda sinirlerine hakim olamadı. Bir anda bağırmaya başlayan Üner "Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma Programı'nın sunuculuğunu yapan Ece Üner, canlı yayında çileden çıktı. Programda Ali ve Naime arasında geçen yüzleşme sırasında çiftin çocukları üzerinden birbirleriyle pazarlık yapması Ece Üner’i adeta delirtti.

"ÇOCUK MAL DEĞİL"

Ali, Naime’ye “Eğer bana iftira attığını söylersen çocuklarını istediğin günde istediğin saatte sana gösteririm” dedi. Konuya kayıtsız kalamayan Ece Üner ise “Çocuklar üzerinden pazarlık edemezsiniz, çocuk bir mal değildir” diyerek canlı yayında çileden çıktı.

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Ece Üner, "Bu bir tehdittir. Çocuklar üzerinden pazarlık edemeyiz. Bunu asla kabul etmiyorum. Çocuk mal değil. Nasıl oluyor çocuklar için canımı kanımı veririm, ben de bu çocukların sağlıklı ortamda büyümesi için, Türkiye'deki bütün bu mağdur edilen çocuklar için canımı kanımı veririm. Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor. Hiçbir şekilde ortaya koyamazsınız çocukları" dedi.

Üner sinirlerine hakim olamayarak bağırmaya başladı.

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Ece Üner
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