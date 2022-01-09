Ece Üner koronavirüse yakalandığı duyurdu: O son bedduayı etmeyecektim kendime

Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs vakaları da hızla artmaya devam ediyor. Kendisi gibi haberci olan ve Kanal D Ana Haber'i sunan Deniz Bayramoğlu ile evli olan Ece Üner de virüse yakalandı.

"SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

Üner, test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Üner paylaşımında "O son bedduayı etmeyecektim kendime. Covid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş. Tüm geçmiş olsun dileklerine çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

'BU ECE ÜNER ÇOK CAHİL BİR KADIN, KEŞKE ÖLSE' DEMİŞTİ

Üner, son olarak katıldığı bir programda yaptığı psikolojik tespitle gündem olmuştu. Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın konuğu olan Ece Üner, "Psikolojide bir kural varmış; 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" demişti.

Twitter'da günlerdir dalga konusu olan Ece Üner'in yanıtı da Twitter'dan olmuştu.



Uzun süre bu konuda yapılan yorumları takip eden Üner en sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımı yaparak, yorumlara göndermeli bir cevap vermişti.





