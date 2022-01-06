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Son günlerde Twitter'ın konuştuğu Ece Üner: Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke...

06.01.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce katıldığı bir programdaki yorumuyla Twitter'da günlerdir konuşulan Ece Üner sonunda bir paylaşım yaptı. Sosyal medyanın diline düşen Ece Üner dalga konusu olmasıyla ilgili sitem etti.

Spiker olarak tanınan ve ardından da gündüz kuşağında program yaparak tepki çeken Ece Üner, katıldığı bir programda yaptığı psikolojik tespitle gündem olmuştu. Twitter'da günlerdir dalga konusu olan Ece Üner'in yanıtı da Twitter'dan oldu.

Ece Üner'in dalga konusu olan sözleri şunlardı: Psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş.

Ekran Alıntısı

Uzun süre bu konuda yapılan yorumları takip eden Üner en sonunda "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımı yaptı.

Ece Üner kendisine gelen destek mesajlarına da emojilerle yanıt verdi.


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Ece Üner
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