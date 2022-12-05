Ece Üner ve Uğur Dündar'ın yeni adresleri belli oldu! tv100 kanalı sürpriz transferleri duyurdu

Son olarak KRT TV'de program yapan Uğur Dündar, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Duayen Gazeteci Uğur Dündar, tv100'deki yeni programıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dündar'ın 7 Ocak'tan itibaren her cumartesi gecesi saat 22.00'de 'Uğur Dündar'ın Panoraması' isimli programla ekranlarda olacağı duyuruldu.Kanaldan yapılan açıklamada, "7 Ocak'tan itibaren her cumartesi gecesi saat 22.00'de 'Uğur Dündar'ın Panoraması' adlı programla ekrana gelecek olan Dündar, güncel ve siyasi gelişmeleri yorumlayacak" denildi.

ECE ÜNER ANA HABERLE EKRANA DÖNÜYOR

Uğur Dündar'ın ardından ise Ece Üner'in de bundan sonra tv100'de ana haber bülteni sunacağı açıklandı. Ece Üner uzun süre Show TV'de ana haber bülteni sunmuş ardından ise Kanal D'de 'Ece Üner ile Susma' adlı programla ekranlara gelmişti.

Üner bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ece Üner, tv100 ekranlarına geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gürkan Hacır’ın programına canlı bağlanarak tv100’ün güçlü kadrosuna dahil olmaktan mutlu oldugunu söyleyen Öner, 9 Ocak’tan itibaren her akşam canlı yayınla tv100 Ana Haber bülteninde izleyicisi ile buluşacak. Üner Twitter adresinden de transferle ilgili şunları yazdı:

"Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren tv100 Ana haber’de kavuşmak üzere"



