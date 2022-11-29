Uğur Dündar o anısıyla Candaş Tolga Işık'ı şaşırttı: Beni öldürmek isteyen kişi ile koruyan polisin arasında fotoğraf çektirdim

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın tv100 ekranlarında yayınlanan 'Az Önce Konuştum’ programına Uğur Dündar konuk oldu. Yeni yılda, yeni bir kanalda televizyonlara döneceğini de açıklayan Uğur Dündar, Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı. Canlı yayında, yıllar önce yaşadığı ve unutamadığı bir anısını da anlatan Dündar'ın söyledikleri Işık'ı da şaşırttı.

"ÖLDÜRÜLMEK ÜZERE O EKİBE HAVALE EDİLDİM"

90'lı yıllarda Susurluk çetesi döneminde kendisinin öldürülmek üzere bir ekibe havale edildiğini söyleyen Uğur Dündar, 4 kişilik bir polis ekibinin kendisini 24 saat korumaya aldığını belirtti. Yıllar sonra kendisini öldürme emri alan Susurluk ekibinden bir polisle, kitabının imza gününde karşılaştığını anlatan Dündar şunları söyledi:

"BENİ KORUYANLA, ÖLDÜRMEK İSTEYENİN ARASINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM"

"Susurluk çetesi döneminde beni öldürülmek üzere bir ekibe havale etmişlerdi. O sırada 4 kişilik bir polis ekibi beni korudu. 24 saat birlikteydik. O tehlike geçince ekip 1 kişiye indi. Aradan yıllar geçti İzmir'de bir imza günü düzenledik. Kuyruk var, kuyrukta o süreçte beni koruyan bir polis de var. Emekli olmuş kitap imzalatmaya gelmiş. Onun iki sıra arkasında da beni öldürmek isteyen o Susurluk ekibinden bir polis var. Ben ikisine de görünce çağırdım yanıma. İkisinin arasına girdim. 'Beni öldürmek isteyenlerle, koruyanların bir arada olduğu bir fotoğraf çektirelim' dedim"

"CEZAEVİNDEN ÇIKTI, YAZAR OLDU VE KİTABINDA ÖN SÖZÜ BANA YAZDIRDI"

"Mahkum olan o polis memuru daha sonra cezaevine girip çıktı. Çok başarılı bir yazar oldu daha sonra ve bir kitabının ön sözünü de bana yazdırdı. Beni öldürmek isteyen, öldürülmek üzere havale edildiğim insan bana kıyamıyor. Sonuçta kitabına ön söz yazdıracak kadar bana güveniyor"

