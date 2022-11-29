HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uğur Dündar o anısıyla Candaş Tolga Işık'ı şaşırttı: Beni öldürmek isteyen kişi ile koruyan polisin arasında fotoğraf çektirdim

Uğur Dündar o anısıyla Candaş Tolga Işık'ı şaşırttı: Beni öldürmek isteyen kişi ile koruyan polisin arasında fotoğraf çektirdim

29.11.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Uğur Dündar, Candaş Tolga Işık'ın programında canlı yayında yıllar önce yaşadığı sıra dışı bir olayı anlattı. Susurluk çetesi döneminde kendisinin öldürülmek üzere bir ekibe havale edildiğini söyleyen Uğur Dündar, "Yıllar sonra bir imza gününde, o dönemde beni koruyan emekli bir polisle, beni öldürmek içim emir verilen ve cezaevinde yatan Susurluk ekibinden bir polisi sırada arka arkaya gördüm. İkisine de çağırıp fotoğraf çektirdim ve öldürme emri alan polis sonra yazar oldu" dedi.

Uğur Dündar o anısıyla Candaş Tolga Işık'ı şaşırttı: Beni öldürmek isteyen kişi ile koruyan polisin arasında fotoğraf çektirdim

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın tv100 ekranlarında yayınlanan 'Az Önce Konuştum’ programına Uğur Dündar konuk oldu. Yeni yılda, yeni bir kanalda televizyonlara döneceğini de açıklayan Uğur Dündar, Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı. Canlı yayında, yıllar önce yaşadığı ve unutamadığı bir anısını da anlatan Dündar'ın söyledikleri Işık'ı da şaşırttı.

"ÖLDÜRÜLMEK ÜZERE O EKİBE HAVALE EDİLDİM"

90'lı yıllarda Susurluk çetesi döneminde kendisinin öldürülmek üzere bir ekibe havale edildiğini söyleyen Uğur Dündar, 4 kişilik bir polis ekibinin kendisini 24 saat korumaya aldığını belirtti. Yıllar sonra kendisini öldürme emri alan Susurluk ekibinden bir polisle, kitabının imza gününde karşılaştığını anlatan Dündar şunları söyledi:

UĞUR DÜNDAR3

"BENİ KORUYANLA, ÖLDÜRMEK İSTEYENİN ARASINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM"

"Susurluk çetesi döneminde beni öldürülmek üzere bir ekibe havale etmişlerdi. O sırada 4 kişilik bir polis ekibi beni korudu. 24 saat birlikteydik. O tehlike geçince ekip 1 kişiye indi. Aradan yıllar geçti İzmir'de bir imza günü düzenledik. Kuyruk var, kuyrukta o süreçte beni koruyan bir polis de var. Emekli olmuş kitap imzalatmaya gelmiş. Onun iki sıra arkasında da beni öldürmek isteyen o Susurluk ekibinden bir polis var. Ben ikisine de görünce çağırdım yanıma. İkisinin arasına girdim. 'Beni öldürmek isteyenlerle, koruyanların bir arada olduğu bir fotoğraf çektirelim' dedim"

UĞUR DÜNDAR2

"CEZAEVİNDEN ÇIKTI, YAZAR OLDU VE KİTABINDA ÖN SÖZÜ BANA YAZDIRDI"

"Mahkum olan o polis memuru daha sonra cezaevine girip çıktı. Çok başarılı bir yazar oldu daha sonra ve bir kitabının ön sözünü de bana yazdırdı. Beni öldürmek isteyen, öldürülmek üzere havale edildiğim insan bana kıyamıyor. Sonuçta kitabına ön söz yazdıracak kadar bana güveniyor"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte doktorun annesinin ilk tepkisini anlattıSahte doktorun annesinin ilk tepkisini anlattı
Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlarKritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…
Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Candaş Tolga Işık

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Bir anda denizin rengi değişti! Dünya onu eşsiz rengiyle biliyordu

Bir anda denizin rengi değişti! Dünya onu eşsiz rengiyle biliyordu

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.