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  4. Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ boşandı! Boşanma açıklaması

Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ boşandı! Boşanma açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Mustafa Üstündağ ve oyuncu Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi. Çift, boşanma haberleri üstüne ortak bir açıklama yaptı.

Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ boşandı! Boşanma açıklaması

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı “Muro” karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ, ‘Cümbür Cemaat Aile’ dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 10 yıllık evliliklerini bitirdi.

Üstündağ ve Özkaya, boşanma sonrası ortak bir açıklama yaptı. İşte o satırlar:

"Kamuoyuna duyuru;

2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz."

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitimini alan Özkaya, 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar isimli dizide Seval karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıkmıştır.

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