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Ecodavis'ten Polisan Kansai Boya ve Poliport'a ödül

04.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor: - "Ürün yaşam döngüsü ile çevre performansını odağa alan sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile sadece boya sektörüne yenilikçi ürünler kazandırmıyor, dünyanın geleceğine de yatırım yapıyoruz" - Poliport Genel Müdürü Efe Hatay: - "Sonuç bizleri heyecanlandırdı, motivasyonumuzu arttırdı. Önümüze daha büyük hedefler koymamız noktasında cesaretlendirdi"

İSTANBUL (AA) - Ecovadis, Polisan Holding'in liman işletmeciliği sektöründeki iştiraki Poliport ile boya tarafındaki bağlı ortaklığı Polisan Kansai Boya'yı sürdürülebilirlik çalışmalarından ötürü gümüş ödüle layık gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, 160 ülkede 200'ü aşkın sektör grubunda, 90 binden fazla şirketin sürdürülebilirlik derecelendirmesini gerçekleştiren Ecovadis'in ağına dahil oldu.

Ecovadis, Polisan Kansai Boya ve Poliport'a ilişkin değerlendirme ve derecelendirme sürecini tamamladı.

Polisan Kansai Boya sürdürülebilirlik performansıyla boya sektöründe en iyilerinin bulunduğu yüzde 8'lik dilime girmeyi başarırken, Poliport, depolama sektöründe "en iyi yüzde15" dilimine girdi.

"Çevre, sosyal, etik ve sürdürülebilir satın alma" başlıkları altında toplanan 21 ana kriteri ve yüzlerce alt başlığı inceleyen Ecovadis, sürdürülebilirlik modelini başarı ile uyguladıkları için iki şirketi de gümüş ödüle layık gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, boya sektöründe sürdürülebilirlik adına öncü adımlar attıklarını belirterek, "Bu yaklaşımımız şirketimize dünyanın en güvenilir sürdürülebilirlik derecelendirme platformu olan Ecovadis'ten gümüş ödülü getirdi. En iyi yüzde 8 dilimine girdik. Ürün yaşam döngüsü ile çevre performansını odağa alan sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile sadece boya sektörüne yenilikçi ürünler kazandırmıyor, dünyanın geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi daha da geliştirerek sürdürülebilirlik performansımızı her geçen gün artıracağız." ifadelerini kullandı.

Poliport Genel Müdürü Efe Hatay da Ecovadis'in yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme sonucunun kendilerini heyecanlandırdığını motivasyonlarını artırdığını ve gelecek dönem daha büyük hedefler koymaları noktasında cesaretlendirdiğini bildirdi.

Hatay, etik değerlere bağlı, çevreyi, çalışanı ve tedarik zincirini merkeze alan sürdürülebilirlik çalışmalarının niteliğini büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

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